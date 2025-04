Ilnapolista.it - Piatti: «Sinner è tennisticamente arrogante e cattivo come Djokovic, non ha retto il mio rigore»

Leggi su Ilnapolista.it

: «, non hail mio, Riccardo, non lo nomina mai. Lui, il coach che l’ha portato al grandissimo tennis, non se ne risente. Conosce il mondo, soprattutto quello “dell’ego”: ci lavora da sempre. “Non ne soffro. Conosco lui, conosco i giocatori.sono fatti,ragionano. Guardano sempre avanti, mai indietro. Non la vivouna questione di irriconoscenza: Jannik fa il suo lavoro, non deve ringraziare nessuno. Né sento di aver qualcosa da chiarire con lui. Il tennis è uno sport in cui l’ego è molto presente”.E lui,, ora sta cannibalizzando il tennis grazie a “un’arroganza agonistica rasente alla cattiveria.sa chi è, dall’inizio. I Big Three lo hanno sempre saputo. Alcaraz lo sa a giorni alterni.