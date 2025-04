Ilgiorno.it - Nova Milanese, denunciato l’addestratore di cani che in realtà li maltrattava con crudeltà

Monza, 3 aprile 2025 – Cercava altre “vittime” a una manifestazionena. Perché lui, che facevadi, inlie ne aveva uccisi parecchi. In cerca di “vittime” Sembra una storia dell'orrore quella raccontata dagli agenti della polizia provinciale che qualche giorno fa, durante una manifestazionena conantidroga tenutasi il 30 marzo scorso in Brianza, hanno individuato un soggetto indagato per maltrattamenti di animali. Il trentenne era presente all’evento per trovare clienti come addestratore e per pubblicizzare la propria attività di pensione per. Le indagini Le indagini preliminari, tuttavia, avevano rivelato gravi episodi di sevizie enei confronti di diversi animali, non soloma anche pecore e oche, che l'uomo custodiva in alcune pensioni per motivi di addestramento nel comune di