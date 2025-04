Ilrestodelcarlino.it - Ancona, i tifosi perdono la calma. Scontro a distanza nella società

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Guerra fredda in casa. Il giorno dopo il direttivo del nulla di fatto, i dubbi restano numerosi. In compenso la Curva Nord espone due striscioni molto chiari sul sentiment nei confronti della. Uno recita "AAA Cercasidegna di questa città", l’altro "Sscc’avete rotto". Un messaggio chiaro e diretto, insomma, uscito da una riunione della tifoseria che s’è protratta fino a tarda notte con la realizzazione dei due striscioni in questione, esposti sul cavalcavia di via Mattei che passa sopra la Flaminia a testimonianza del malcontento e della rabbia che che si sta diffondendo tra ia causa della situazione. Il direttivo non ha portato a nessuna decisione concreta, infatti, mentre Guerini e Ancarani sono attesi in questi giorni da un confronto con i vertici.