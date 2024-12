Lanazione.it - Torneo Rodolfo Becheri. I campioncini a Coiano

"Un modo per omaggiare la figura di, celebrando in primis il ruolo educativo che ha svolto tramite lo sport". Il presidente del CSL Prato Social Club, Roberto Macrì, ha così presentato la prima edizione del "" di calcio giovanile, pronto a prendere il via domani e a prendersi la scena per le prossime due domeniche., per decenni fra i dirigenti di punta del calcio pratese, ha "scoperto" Paolo Rossi e Christian Vieri, oltre al nipote Alessandro Diamanti. E proprio "Alino", che ormai vive in Australia, dovrebbe inviare un videomessaggio di saluto che sarà mostrato poco prima dell’inizio delle partite fissate presso gli impianti di Santa Lucia. Si parte domani con gli "Esordienti 2012", dicevamo: calcio d’inizio alle 9:30 con CSL Prato Social Club – Lanciotto ed Affrico – Olimpia Quarrata, mentre alle 10 si ripartirà con CSL Prato Social Club – Olmpia ed Affrico – Lanciotto.