Il perfetto autoregalo

Bises Viviamo in un’epoca che ha fatto del consumismo un vero credo religioso. Settimane e mesi scanditi da occasioni commerciali, réclame a tema, incursioni algoritmizzate su ogni nostro dispositivo appena pensiamo a qualcosa di ipoteticamente acquistabile. Che paura. C’è chi affonda con tutte le scarpe in questa sorta di sabbie mobili e striscia la carta di credito senza pietà e chi invece vorrebbe spogliarsi di ogni bene e vivere in una cella monacale con il minimo essenziale. Mi sento di appartenere a quest’ultima categoria e piano piano (molto piano direi) compro di meno, regalo tanto, riciclo di tutto e piuttosto di un oggetto preferisco sempre un’esperienza. A Natale infatti in famiglia ci siamo regalati una domenica pomeriggio a teatro, luogo che dei tanti nostri pellegrinaggi milanesi non è propriamente in cima alla lista.