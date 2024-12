Lortica.it - Nuova IKEA alle discariche abusive: vetrine di civiltà e natura!

Incredibile, ma vero! A Castiglion Fiorentino, proprio nel cuore del nostro splendido paesaggio, è sorto un nuovo centro commerciale, un’innovazione senza pari: una. alla discarica abusiva dell’ex zuccherificio! In una località eccezionale, dove la bellezza dell’abbandono si mescola con l’arte del conferire rifiuti. Quasi come un’opera d’arte urbana, l’isola ecologica “ABUSIVA” ha attratto nuovi arrivi: bottiglie di plastica, sacchetti di immondizia e perfino vecchi mobili. Un vero e proprio “buffet” per chi ama l’ecologia. a modo loro!Come ci insegna la nostra amministrazione, se la proprietà non si preoccupa della pulizia, niente paura, ci pensa il Comune, con il suo eccezionale spirito di collaborazione,lmente addebitando le spese alla proprietà stessa. Un colpo di genio per stimolare la partecipazione civica! Ma, attenzione, non osate scrivere che è area privata, perché inquinare è un’arte che non conosce confini, nemmeno quelli delle aree pubbliche.