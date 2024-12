Eventi aziendali BEFuture Acceleration | contributi fino a 30mila euro

Leggi su Ildenaro.it

Il programmacerca soluzioni innovative per trasformare il settore deglipei verso la sostenibilità, l’inclusività e la resilienza. Finanziato dall’Unionepea, offre un supporto finanziario che va dai 20.000 ai 30.000per i progetti, oltre a mentorship, opportunità di networking e visibilità globale. Con l’obiettivo di plasmare un futuro rigenerativo e innovativo per il settore, il programma si rivolge a PMI e partnership provenienti da sei paesipei, mettendo l’accento sull’integrazione digitale, le tecnologie immersive e i modelli di business rigenerativi per creare un impatto duraturo nel settore degli.Più nello specifico: Francia, Germania, Catalogna (Spagna) e Fiandre (Belgio) hanno ciascuno un budget di 450.000, con ogni paese che si prevede sostenga un minimo di 8 progetti e un massimo di 15 progetti.