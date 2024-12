Ilfattoquotidiano.it - Chi è Cecilia Sala, la giornalista arrestata in Iran. Da Servizio Pubblico con Santoro ai podcast, sempre con l’attenzione agli Esteri

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nelle redazioni è entrata presto, ad appena 20 anni, quando ancora studiava. Così, a 29 anniil 19 dicembre scorso a Teheran, capitale dell’, e imprigionata nel famigerato carcere di Evin, ha alle spalle già una buona esperienza in aree di crisi e di conflitto.Nata a Roma nel 1995, nel 2015 collabora già con alcune testate, tra cui Vice Italia, e già nel 2016 approda a, su La7, con Micheleche l’aveva già invitata negli anni precedenti come rappresentante degli studenti del suo liceo ad Annozero. È grazie a questa esperienza che potrà svolgere il praticantato e diventare quindiprofessionista. Il tutto mentre, dal 2014 al 2018, frequenta l’università Bocconi a Milano, interrompendo poi gli studi pochi mesi prima di conseguire la laurea proprio per dedicarsi alla passione del giornalismo.