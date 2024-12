Ilfattoquotidiano.it - Botti illegali, sequestri a Civitavecchia (Roma) e Castel Maggiore (Bologna)

Con l’avvicinarsi della notte di San Silvestro le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per i. I carabinieri dihanno sequestrato 120 chili di fuochi d’artificio detenuti illegalmente in un’abitazione per un totale di 18 chili di contenuto esplosivo netto. La scoperta è stata fatta nel corso di un controllo. Al termine dell’operazione sono state denunciate due persone, padre e figlio, per detenzione illegale di esplosivi. I fuochi d’artificio erano conservati in 12 scatole conservate all’interno dell’abitazione.Sono oltre 100mila i fuochi di artificio, per un totale di circa 400 chili e oltre 100 chili di massa attiva esplodente, sequestrati dalla Guardia di finanza del Comando Provinciale di. La scoperta è avvenuta nel corso di un controllo in un esercizio a