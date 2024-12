Mistermovie.it - Mister Movie | Wicked: La Magia Arriva a Casa Tua con l’Uscita Digitale e Home Video

Il successo cinematografico “”, adattamento della prima parte del celebre musical,inil 31 dicembre e inil 4 febbraio 2025, con contenuti speciali imperdibili.“”, il film che ha conquistato critica e pubblico, adattando la prima parte del prequel del “Mago di Oz”, si prepara a sbarcare nelle case degli spettatori. Il film, che narra la nascita dell’amicizia tra Galinda (interpretata da Ariana Grande-Butera), la futura Glinda la Buona, e Elphaba (Cynthia Erivo), la futura Strega dell’Ovest, ha debuttato con grande successo al botteghino, superando anche “Gladiator II” nel suo weekend di apertura e mantenendosi stabilmente nelle prime posizioni per diverse settimane.“” aper le Feste: Uscitae Contenuti SpecialiUniversal PicturesEntertainment ha annunciato che “” sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio ina partire dal 31 dicembre, perfetto per le vacanze.