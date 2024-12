Top-games.it - Fortnite: Guida alle sfide della settimana 8

Leggi su Top-games.it

Gran fervento dall’arrivo dei fumetti a temax DC ComicsUna gran sfida ad accaparrarsi almeno uno dei numeri di questa miniserie per avere il codice per premi esclusivi a tema.A tal proposito, andate a vedere la nostra personale scelta di cosplay a tema Harley Quinn, dato che la sua skin e quella di batman son tra le più gettonate del momento: I migliori cosplay di Harley QuinnCome ben potrete immaginare stanno già iniziando a girare le prime “offerte” su vai siti dei numeri trattati come “rarissimi da collezionismo” anche a folli cifre.A quanto pare questa meccanica sta venendo abusata perché ahimèla domanda è molto alta e la gente forse non è più abitutata ad avere rapporti con la cara vecchia edicola o il negozio di fumetti di fiducia!Ma torniamo a noi: anche questanuoveper!Andiamo subito a vederle assieme!1 – Trova i libri di ricerca da Siepi di Agrifoglio e Parco Pacifico (0/8)Una sfida non troppo complessa che richiede di dirigersilocazioni sopra citate, cercare delle librerie e trovare dei tomi verdi con uno scudo giallo in copertina in mezzo a delle pile di libri a terra.