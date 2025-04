Manuela Bianchi E una storia tristissima ma non voglio commentare la decisione del giudice

storia tristissima, ma non voglio commentare la decisione del giudice". E' con poche parole che Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli uccisa con 29 coltellate nell'ottobre del 2023, commenta la decisione del gip Vinicio Cantarini di lasciare in carcere il suo amante Louis Dassilva. Riminitoday.it - Manuela Bianchi: "E' una storia tristissima, ma non voglio commentare la decisione del giudice" Leggi su Riminitoday.it "E' una, ma nonladel". E' con poche parole che, nuora di Pierina Paganelli uccisa con 29 coltellate nell'ottobre del 2023, commenta ladel gip Vinicio Cantarini di lasciare in carcere il suo amante Louis Dassilva.

