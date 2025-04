Anteprima24.it - VIDEO/ ‘Passi da gigante’, online la sesta puntata: Pasquale è ufficialmente ‘podista’

Tempo di lettura: < 1 minuto“Passi da Gigante – road to Strabenevento”. Un percorso targato Anteprima24 con un obiettivo ambizioso: scegliere un podista alle prime armi e accompagnarlo verso la corsa del primo maggio con un obiettivo ben preciso: completare i 10 km del percorso cittadino, magari in meno di sessanta minuti.Nella, presso la concessionaria Sara,diventaun podista, sottoscrivendo la tessera con l’Amatori Podismo Benevento. Rivellini ascolta i consigli del presidente dell’ApB e di Alessandro Ricciardi che lo accolgono in famiglia. Rivedi qui la1Rivedi qui la2Rivedi qui la3Rivedi qui la4Rivedi qui la5L'articolodalaproviene da Anteprima24.