Indiana Jones e l’Antico Cerchio un video confronta il gioco su PS5 PS5 Pro e Xbox Series XS

video comparativo pubblicato da ElAnalistaDeBits, Indiana Jones e l’Antico Cerchio si mostra in azione su PS5, PS5 Pro, Xbox Series X ed Xbox Series S, offrendo agli utenti un quadro chiaro delle performance tecniche del gioco sulle diverse console. L’analisi rivela un risultato sorprendentemente uniforme: su tutte le piattaforme viene adottata una sola modalità grafica, bloccata a 60 fotogrammi al secondo, con risoluzione dinamica e Ray-Tracing attivo. Un approccio che dimostra la solidità del lavoro svolto da MachineGames.Partendo da Xbox Series S, la console meno potente tra quelle confrontate, il gioco gira a 60fps con una risoluzione che oscilla mediamente tra i 1080p e i 900p. Tuttavia, per mantenere questa fluidità, il titolo sacrifica la qualità dei riflessi, delle texture, delle ombre e degli effetti post-produzione, oltre ad applicare una versione semplificata della Ray-Traced Global Illumination (RTGI). Game-experience.it - Indiana Jones e l’Antico Cerchio, un video confronta il gioco su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S Leggi su Game-experience.it Con il nuovocomparativo pubblicato da ElAnalistaDeBits,si mostra in azione su PS5, PS5 Pro,X edS, offrendo agli utenti un quadro chiaro delle performance tecniche delsulle diverse console. L’analisi rivela un risultato sorprendentemente uniforme: su tutte le piattaforme viene adottata una sola modalità grafica, bloccata a 60 fotogrammi al secondo, con risoluzione dinamica e Ray-Tracing attivo. Un approccio che dimostra la solidità del lavoro svolto da MachineGames.Partendo daS, la console meno potente tra quellete, ilgira a 60fps con una risoluzione che oscilla mediamente tra i 1080p e i 900p. Tuttavia, per mantenere questa fluidità, il titolo sacrifica la qualità dei riflessi, delle texture, delle ombre e degli effetti post-produzione, oltre ad applicare una versione semplificata della Ray-Traced Global Illumination (RTGI).

