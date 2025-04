Liberoquotidiano.it - "Orrore di Zelensky e Biden": guerra, assist di Trump a Putin

Leggi su Liberoquotidiano.it

Donaldè tornato a picchiare durissimo contro il suo predecessore, Joe, e contro il presidente ucraino Volodymyr, attribuendo a loro due la responsabilità dell'attualein Ucraina. Lo ha fatto attraverso un lungo post pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, poche ore dopo l'attacco missilistico russo sulla città ucraina di Sumy, che ha causato 34 vittime civili, secondo le autorità ucraine. "Il presidentee Joeil Corrotto hanno fatto un lavoro assolutamente orribile nel permettere che questa tragedia iniziasse. C'erano così tanti modi per impedirlo sin dall'inizio. Ma questo è il passato. Ora dobbiamo farla finire, E IN FRETTA. CHE TRISTEZZA!", ha scritto il presidente degli Stati Uniti. Rivendicando la sua politica estera durante la presidenza, ha poi aggiunto: "Latra Russia e Ucraina è ladi, non la mia.