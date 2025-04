Calciomercato.it - Milan, Tare nuovo ds: il primo rinforzo lo manda Simeone

Leggi su Calciomercato.it

Ilsta stringendo la morsa per Iglicome direttore sportivo ed in tal senso ildeldirettore sportivo può arrivare dall’Atletico Madrid di Diego Pablo. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.I rossoneri sono consapevoli del fatto che questa stagione va azzerata completamente e rimossa presto dalla memoria del club. Sono stati troppi gli errori commessi. Prima da parte della proprietà e della dirigenza e poi da parte di allenatori (sia Paulo Fonseca che Sergio Conceicao) e dai calciatori. Nessuno escluso. Un fallimento totale per il quale l’attuale classifica rappresenta una fotografia che lascia poco spazio ad interpretazioni. In tal senso la priorità deve essere quella di strutturarsi adeguatamente a livello societario., nomedirettamente dall’Atletico Madrid:guizzo di? (Calciomercato.