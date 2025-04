Notizieaudaci.it - Abusi su ragazzina di 11 anni a Mestre, Mulas resta in carcere: forse la seguiva da giorni

Leggi su Notizieaudaci.it

Massimilianosi è avvalso della facoltà di non rispondereÉ stato convalidato il fermo, con la custodia cautelare in, per il 45enne accusato di aver aggredito e violentato giovedì 10 aprile aunadi 11che aveva seguito per strada all’uscita dalla palestra. Massimiliano, 45, originario di Tempio Pausania (Sassari)rinchiuso neldi Venezia, dove si è presentato all’interrogatorio di garanzia con il gip. L’uomo si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. É un senza fissa dimora e non è chiaro perché si trovasse a. I sospetti degli inquirenti e i precedentiGli inquirenti, come riferito dal Corriere del Veneto, sospettano che seguisse la vittima da. Molti gli elementi indiziari raccolti dai Carabinieri a suo carico.