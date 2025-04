Blue Origin rientra dopo il volo spaziale L abbraccio di Bezos a Sanchez e Katy Perry bacia la terra

Blue Origin di Jeff Bezos che ha lanciato la sua fidanzata Lauren Sanchez nello spazio. A bordo anche la cantante Katy Perry - che ha baciato la terra appena scesa dal veicolo -, la conduttrice televisiva Gayle King, l'ex ingegnera della Nasa Aisha Bowe, l'attivista Amanda Nguyen e la produttrice cinematografica Kerianne Flynn. Il razzo ha eseguito un atterraggio perfetto, toccando terra verticalmente nel deserto del Texas. Jeff Bezos ha accolto la fidanzata con un bacio e un lungo abbraccio. "Sento che non so nemmeno quanto questo viaggio mi cambierà", ha dichiarato Sanchez che ha detto che il suo viaggio nello spazio non è stato come se lo aspettava, spiegando che la terra sembrava tranquilla ma "anche così viva". Sanchez ha poi aggiunto di provato gioia e gratitudine durante il volo. Iltempo.it - Blue Origin rientra dopo il volo spaziale. L'abbraccio di Bezos a Sanchez e Katy Perry bacia la terra Leggi su Iltempo.it Ecco il rientro dell'equipaggio tutto al femminile della navicelladi Jeffche ha lanciato la sua fidanzata Laurennello spazio. A bordo anche la cantante- che hato laappena scesa dal veicolo -, la conduttrice televisiva Gayle King, l'ex ingegnera della Nasa Aisha Bowe, l'attivista Amanda Nguyen e la produttrice cinematografica Kerianne Flynn. Il razzo ha eseguito un atggio perfetto, toccandoverticalmente nel deserto del Texas. Jeffha accolto la fidanzata con un bacio e un lungo. "Sento che non so nemmeno quanto questo viaggio mi cambierà", ha dichiaratoche ha detto che il suo viaggio nello spazio non è stato come se lo aspettava, spiegando che lasembrava tranquilla ma "anche così viva".ha poi aggiunto di provato gioia e gratitudine durante il

New Shepard di Blue Origin, rientrata la capsula del volo tutto al femminile. Blue Origin rientra dopo il volo spaziale. L'abbraccio di Bezos a Sanchez e Katy Perry bacia la terra. Blue Origin, il rientro dell'equipaggio dopo il volo spaziale tutto al femminile. Blue Origin lancia il primo volo nello spazio interamente femminile, con Katy Perry e Lauren Sánchez. L'atterraggio assistito del razzo di Blue Origin e l'abbraccio liberatorio di Lauren Sanchez e Jeff Bezos. Successo per il volo spaziale di Blue Origin, il primo tutto al femminile: a bordo la futura moglie di Bezos e Katy Perry. Ne parlano su altre fonti

Come scrive tg.la7.it: Blue Origin è tornato in Texas: il viaggio nello spazio della navicella New Shepard - Il razzo di Blue Origin, la compagnia di Jeff Bezos, è già rientrata. La navicella New Shepard è stata nello spazio, dopo essere partita dal Texas. A bordo, un equipaggio tutto al femminile con la ...

Lo riporta lanuovasardegna.it: Blue Origin, il rientro dell'equipaggio dopo il volo spaziale tutto al femminile - Il rientro dell'equipaggio tutto al femminile della navicella Blue Origin di Jeff Bezos che ha lanciato la sua fidanzata Lauren Sanchez nello spazio. A bordo anche la cantante Katy Perry, la conduttri ...

Scrive msn.com: Blue Origin, completata con successo la missione NS-31 con Katy Perry e Lauren Sánchez - Missione compiuta per Blue Origin: l'equipaggio con sei donne è rientrato in sicurezza sulla Terra dopo un volo di 11 minuti. Il racconto.