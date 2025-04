Liberazione No il 25 Aprile festeggiamo tutti i caduti A Maclodio il sindaco di FdI fa impazzire la sinistra

sindaco di Maclodio, Simone Zanetti, per aver corretto la ricorrenza istituzionale del 25 Aprile nel comune da Lui amministrato, rendendola diversa da come la intendono i soliti di sinistra.”, scrive la pagina “Brescia ai bresciani”, a proposito del 25 Aprile, festa “divisiva” da sempre. Altri, invece, urlano ai “fascisti” che non vogliono celebrare la Liberazione. Punti di vista, ma di certo, lui, il sindaco Zanetti, esponente di FdI, ha proposto di ricordare tutti caduti, non solo quelli che stavano sul fronte partigiano. Apriti cielo: lesa maestà, anzi, lesa sinistrosità. Da qualche giorno è scattato il linciaggio: “Il 25 Aprile è divisivo? Solo se sei fascista”, scrivono partigiani, Acli, sigle di sinistra. Secoloditalia.it - “Liberazione? No: il 25 Aprile festeggiamo tutti i caduti”. A Maclodio il sindaco di FdI fa impazzire la sinistra Leggi su Secoloditalia.it Su Fb c’è chi festeggia, prima del tempo: “Un plauso e un sentito ringraziamento aldi, Simone Zanetti, per aver corretto la ricorrenza istituzionale del 25nel comune da Lui amministrato, rendendola diversa da come la intendono i soliti di.”, scrive la pagina “Brescia ai bresciani”, a proposito del 25, festa “divisiva” da sempre. Altri, invece, urlano ai “fascisti” che non vogliono celebrare la. Punti di vista, ma di certo, lui, ilZanetti, esponente di FdI, ha proposto di ricordare, non solo quelli che stavano sul fronte partigiano. Apriti cielo: lesa maestà, anzi, lesa sinistrosità. Da qualche giorno è scattato il linciaggio: “Il 25è divisivo? Solo se sei fascista”, scrivono partigiani, Acli, sigle di

"Liberazione? No: il 25 Aprile festeggiamo tutti i caduti". A Maclodio il sindaco di FdI fa impazzire la sinistra. 25 Aprile, due cortei nella Capitale: Anpi e Arci Roma si separano. Lissone, lo striscione negato e l'ira dell'Anpi: "Resistenza trattata da fake news". La sindaca Borella: attacco strumentale. No allo striscione per celebrare il 25 Aprile: scoppia la polemica. A Lissone niente striscioni in città per il 25 Aprile: "Per non creare disparità di trattamento".

