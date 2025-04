Anteprima24.it - Regione, da Piantedosi ancora no: sono gli ‘outsider‘ a fare la storia

Tempo di lettura: 2 minutiOgni volta che il Ministro dell’Interno, Matteo, torna nella sua Irpinia, e negli ultimi tempi capita sempre più spesso, la domanda dei cronisti, ad Avellino come nel resto dello Stivale, appare d’obbligo: “Ministro si candidata come Governatore per laCampania?”.E la risposta del titolare del Viminale è sempre la medesima: “No, assolutamente no”.E come pure sta facendo da qualche settimana sposta l’attenzione sulla fede calcistica e su una provincia in trepidazione per la promozione in Serie b. ”“Di questi tempi la priorità e seguire le gesta della squadra del calcio. Certo le regionaliimportanti, loper tutta laCampania che ha la necessità che recuperi una capacità di amministrazione importante anche per le aree interne e quindi per l’Irpinia.