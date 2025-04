Lions in piazza a Montemurlo effettuate oltre 1000 prestazioni mediche

Montemurlo (Prato), 14 aprile 2025 - Domenica 13 aprile, in piazza della Costituzione a Montemurlo era una giornata grigia e piovosa ma il maltempo non ha fermato i “Lions in piazza”, la giornata dedicata alla prevenzione sanitaria, giunta quest’anno alla decima edizione e promossa da Lions Clubs International – Distretto 108 LA, Lions Club e Leo Club Montemurlo con il patrocinio del Comune di Montemurlo. A fine giornata sono state 1077 le prestazioni sanitarie erogate tra elettrocardiogramma, ecografia addome, screening cardiovascolare, misurazione della glicemia, misurazione pressione arteriosa, misurazione della vista, controllo udito, endocrinologia, saturazione, consulenza nutrizionale e chiropratica, esami ematici del colesterolo e psa (prostata), consulenza posturale, visita urologica, consulenza pediatrica. Lanazione.it - Lions in piazza a Montemurlo: effettuate oltre 1000 prestazioni mediche Leggi su Lanazione.it (Prato), 14 aprile 2025 - Domenica 13 aprile, indella Costituzione aera una giornata grigia e piovosa ma il maltempo non ha fermato i “in”, la giornata dedicata alla prevenzione sanitaria, giunta quest’anno alla decima edizione e promossa daClubs International – Distretto 108 LA,Club e Leo Clubcon il patrocinio del Comune di. A fine giornata sono state 1077 lesanitarie erogate tra elettrocardiogramma, ecografia addome, screening cardiovascolare, misurazione della glicemia, misurazione pressione arteriosa, misurazione della vista, controllo udito, endocrinologia, saturazione, consulenza nutrizionale e chiropratica, esami ematici del colesterolo e psa (prostata), consulenza posturale, visita urologica, consulenza pediatrica.

