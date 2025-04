Dilei.it - Alberto Angela, quanto è alto: il segreto della sua eleganza senza tempo

Degno erede di Piero, il celebre ed acclamatissimo divulgatore scientifico alla conduzione di numerosi programmi tv,è oggi considerato dai più l’affascinante portavocecultura nel panorama televisivo italiano.?Nato l’8 aprile del 1962 a Parigi, sotto il segno dell’Ariete,– proprio come il suo amatissimo padre è stato – è un uomo di scienza: di professione paleontologo e quindi divulgatore scientifico, è al conuno tra i più apprezzati conduttori televisivi italiani, giornalista e scrittore.Sin dalla tenera età egli ha spesso e volentieri accompagnato il padre nei suoi viaggi, ed è stato con ogni probabilità questo ad averlo avvicinato a quella che ad oggi non è più soltanto una radicata passione; dopo essersi diplomato in Francia, infatti, ha intrapreso il proprio percorso di studi in Scienze Naturali presso l’università La Sapienza di Roma, dove ha conseguito la laureto con 110 e lode ed ha persino ottenuto un premio per la tesi.