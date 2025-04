LIVE Nuoto Assoluti 2025 in DIRETTA Martinenghi batte un colpo Occhio a Bacico nei 100 dorso

DIRETTA LIVE17.37: Giulia Diodati con 1’00?88 si aggiudica la finale juniores dei 100 farfalla, al via la finale dei 100 dorso uomini juniores17.33: Francesco Ceolin vince la finale juniores dei 50 farfalla uomini con il crono di 24?29. Ora la finale dei 100 farfalla donne juniores17.31: Martina Benis si aggiudica la finale juniores dei 50 dorso donne con 29?34. Ora la finale juniores dei 50 farfalla uomini17.28: La prima finale in programma è quella juniores dei 50 dorso donne17.25: Questo il programma odierno: 50 dorso donne, 50 farfalla uomini, 100 farfalla donne, 100 dorso uomini, 100 dorso uomini, 200 rana donne, 100 rana uomini, 200 stile libero donne17.22: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti primaverili di Nuoto 2025 in vasca lunga. Oasport.it - LIVE Nuoto, Assoluti 2025 in DIRETTA: Martinenghi batte un colpo? Occhio a Bacico nei 100 dorso Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.37: Giulia Diodati con 1’00?88 si aggiudica la finale juniores dei 100 farfalla, al via la finale dei 100uomini juniores17.33: Francesco Ceolin vince la finale juniores dei 50 farfalla uomini con il crono di 24?29. Ora la finale dei 100 farfalla donne juniores17.31: Martina Benis si aggiudica la finale juniores dei 50donne con 29?34. Ora la finale juniores dei 50 farfalla uomini17.28: La prima finale in programma è quella juniores dei 50donne17.25: Questo il programma odierno: 50donne, 50 farfalla uomini, 100 farfalla donne, 100uomini, 100uomini, 200 rana donne, 100 rana uomini, 200 stile libero donne17.22: Buongiorno e bentrovati alladella seconda giornata degliprimaverili diin vasca lunga.

