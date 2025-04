Spider Man 2 tutto quello che c’è da sapere sul film

Spider-Man 2: trama, cast e streaming del filmQuesta sera, lunedì 14 aprile 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Spider-Man 2, film del 2004 diretto da Sam Raimi, sequel del precedente Spider-Man. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaDue anni dopo i fatti del primo film, Peter Parker ha difficoltà nel bilanciare il tempo dedicato alla lotta contro il crimine nei panni di Spider-Man con la vita da normale studente universitario. Il suo insegnante, il dottor Curt Connors, è deluso dal suo scarso impegno, e nota che Peter è sempre in ritardo alle lezioni e stanco. Inoltre, da quando si è trasferito nel centro di New York, il ragazzo si isola, distaccandosi da Mary Jane e dal migliore amico Harry Osborn, il quale ha giurato vendetta contro Spider-Man credendolo l’omicida di suo padre Norman Osborn. Tpi.it - Spider-Man 2: tutto quello che c’è da sapere sul film Leggi su Tpi.it -Man 2: trama, cast e streaming delQuesta sera, lunedì 14 aprile 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda-Man 2,del 2004 diretto da Sam Raimi, sequel del precedente-Man. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaDue anni dopo i fatti del primo, Peter Parker ha difficoltà nel bilanciare il tempo dedicato alla lotta contro il crimine nei panni di-Man con la vita da normale studente universitario. Il suo insegnante, il dottor Curt Connors, è deluso dal suo scarso impegno, e nota che Peter è sempre in ritardo alle lezioni e stanco. Inoltre, da quando si è trasferito nel centro di New York, il ragazzo si isola, distaccandosi da Mary Jane e dal migliore amico Harry Osborn, il quale ha giurato vendetta contro-Man credendolo l’omicida di suo padre Norman Osborn.

