Benevento Trapani prevendita al via nessuna giornata giallorossa

nessuna giornata giallorossa (avrebbero pagato anche gli abbonati) in questa regular season. Lo ha deciso il Benevento comunicando le modalità di vendita dei tagliandi per la gara contro il Trapani in programma sabato al “Ciro Vigorito”. L’abbonamento sottoscritto in estate era comprensivo di 18 gare sulle 19 casalinghe in programma, ma il sodalizio di via Santa Colomba ha “considerato” come giornata giallorossa la mancata sfida disputata con il Taranto. Quella contro i siciliani, quindi, sarà la 18esima gara casalinga ricompresa nell’abbonamento. Di seguito i dettagli della prevendita contro il Trapani, penultima giornata di campionato: Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 15:00 di oggi 14 aprile 2025 e fino alle ore 19:15 del 19 aprile p.v., saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone e nelle ricevitorie autorizzate, i tagliandi validi per la partita Benevento-Trapani, in programma il giorno 19 aprile 2025 alle ore 18:30. Anteprima24.it - Benevento-Trapani, prevendita al via: nessuna giornata giallorossa Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minuti(avrebbero pagato anche gli abbonati) in questa regular season. Lo ha deciso ilcomunicando le modalità di vendita dei tagliandi per la gara contro ilin programma sabato al “Ciro Vigorito”. L’abbonamento sottoscritto in estate era comprensivo di 18 gare sulle 19 casalinghe in programma, ma il sodalizio di via Santa Colomba ha “considerato” comela mancata sfida disputata con il Taranto. Quella contro i siciliani, quindi, sarà la 18esima gara casalinga ricompresa nell’abbonamento. Di seguito i dettagli dellacontro il, penultimadi campionato: IlCalcio comunica che a partire dalle ore 15:00 di oggi 14 aprile 2025 e fino alle ore 19:15 del 19 aprile p.v., saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone e nelle ricevitorie autorizzate, i tagliandi validi per la partita, in programma il giorno 19 aprile 2025 alle ore 18:30.

Benevento-Trapani, prevendita al via: nessuna giornata giallorossa. “Tutti allo stadio”, promo gradinata-curva per Trapani-Benevento. Giallorossi a Trapani accompagnati da 100 tifosi pronti a sobbarcarsi mille chilometri di viaggio. Domani al via la prevendita per Avellino-Trapani. SERIE C NOW, TRAPANI-BENEVENTO 1-2 IL TABELLINO DELLA GARA. Avellino-Sorrento, probabili formazioni: le scelte per il derby. Ne parlano su altre fonti

Riporta msn.com: Via alla prevendita dei tagliandi per Benevento-Trapani - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Secondo atripaldanews.it: Domani al via la prevendita per Avellino-Trapani - L’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà domani pomeriggio, giovedì 6 marzo, la prevendita in vista del match tra Avellino e Trapani che verrà disputato mercoledì 12 marzo alle ore 20:30 presso lo ...