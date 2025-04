Lettera43.it - La crociata di Bernie Sanders per risvegliare la sinistra Usa

Se le discutibili politiche di Donald Trump stanno facendo arrabbiare persino gli elettori repubblicani, l’inquietudine di quelli democratici è ancora maggiore. Deputati e senatori sono accusati di non fare abbastanza contro la nuova Amministrazione. L’opposizione a The Donald insomma latita e il Partito democratico appare allo sbando, annichilito dalla tsunami-Trump. E così l’83enneha deciso di imbarcarsi nel Fighting Oligarchy Tour, a cui si è poi unita la deputata di New York Alexandria Ocasio-Cortez, recentemente ‘eletta’ in un sondaggio della Cnn come colei che meglio incarna i valori dell’Asinello.e Alexandria Ocasio-Cortez (Getty Images). L’obiettivo? Mobilitare democratici e indipendenti in vista delle elezioni di Midterm del 2026 e, magari, iniziare a tirare la volata a AOC in ottica 2028.