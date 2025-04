Totti va in Russia per un gettone a sei zeri pagato dai bookmaker e poi dice nel calcio ora comanda il business

Russia, Francesco Totti ha rilasciato una lunga intervista a un evento di Rb Sport (bookmaker Rating, canale sportivo russo e piattaforma di scommesse). E fa anche il romantico. Ecco cosa è stato riportato da Tmw.Le parole di Francesco TottiPuò nominare un calciatore russo in cui vede delle somiglianze con lei?«Nel corso dei miei 25 anni di carriera, ho avuto l’opportunità di giocare con un ragazzo come Dmitry Alenichev. Come giocatore, in qualche modo mi assomiglia. È una persona eccezionale e in una certa misura mi rivedo in lui».In Russia, il portiere Igor Akinfeev ha trascorso tutta la sua carriera in un solo club. L’ha incrociato in campo quando ha giocato con la Roma contro il Cska in Champions League. Come lo ricorda?«Non lo ricordo benissimo, ma ho alcuni ricordi di lui. Ilnapolista.it - Totti va in Russia per un gettone a sei zeri pagato dai bookmaker e poi dice: «nel calcio ora comanda il business» Leggi su Ilnapolista.it Durante la sua parentesi in, Francescoha rilasciato una lunga intervista a un evento di Rb Sport (Rating, canale sportivo russo e piattaforma di scommesse). E fa anche il romantico. Ecco cosa è stato riportato da Tmw.Le parole di FrancescoPuò nominare un calciatore russo in cui vede delle somiglianze con lei?«Nel corso dei miei 25 anni di carriera, ho avuto l’opportunità di giocare con un ragazzo come Dmitry Alenichev. Come giocatore, in qualche modo mi assomiglia. È una persona eccezionale e in una certa misura mi rivedo in lui».In, il portiere Igor Akinfeev ha trascorso tutta la sua carriera in un solo club. L’ha incrociato in campo quando ha giocato con la Roma contro il Cska in Champions League. Come lo ricorda?«Non lo ricordo benissimo, ma ho alcuni ricordi di lui.

