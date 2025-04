Veneto golden age per le imprese oltre un miliardo di euro a sostegno della competitività

Veneto sta vivendo un momento d’oro per le imprese. Lo ha affermato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Roberto Marcato, intervenendo a Vicenza all’evento di Confindustria “Sostenere il cambiamento: tra innovazione, transizione e start-up”.Risorse senza precedenti per l’impresa veneta“Non ci sono mai state così tante risorse per le aziende in Veneto. È la nostra golden age”, ha dichiarato Marcato. Tra le principali misure recentemente approvate figurano:La legge sull’attrattività delle imprese, che genererà oltre 140 milioni di investimenti.Il nuovo Piano energetico, con un impatto stimato di 19,7 miliardi e 107.000 nuovi occupati.Il Fondo Veneto Energia, con 56 milioni per l’efficienza energetica.80 milioni in credito d’imposta per le imprese nella ZLS Porto di Venezia-Rodigino. Dayitalianews.com - Veneto, “golden age” per le imprese: oltre un miliardo di euro a sostegno della competitività Leggi su Dayitalianews.com Vicenza – Venezia, 14 aprile 2025 – Ilsta vivendo un momento d’oro per le. Lo ha affermato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Roberto Marcato, intervenendo a Vicenza all’evento di Confindustria “Sostenere il cambiamento: tra innovazione, transizione e start-up”.Risorse senza precedenti per l’impresa veneta“Non ci sono mai state così tante risorse per le aziende in. È la nostraage”, ha dichiarato Marcato. Tra le principali misure recentemente approvate figurano:La legge sull’attrattività delle, che genererà140 milioni di investimenti.Il nuovo Piano energetico, con un impatto stimato di 19,7 miliardi e 107.000 nuovi occupati.Il FondoEnergia, con 56 milioni per l’efficienza energetica.80 milioni in credito d’imposta per lenella ZLS Porto di Venezia-Rodigino.

