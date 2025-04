Playstation 5 più cara del 25 la mossa di Sony dopo i dazi di Trump quanto può costare in Italia

Sony ha annunciato un aumento del 25% del prezzo raccomandato al pubblico della Playstation 5. L’aumento suggerito da oggi 14 aprile riguarda praticamente l’intero mercato globale, Europa compresa. Ai rivenditori resta la possibilità di proporre prezzi inferiori in caso di promozioni o campagne con sconti. Dalla casa madre giapponese l’indicazione è ormai chiara, soprattutto dopo l’incertezza commerciale in crescita dall’introduzione dei dazi di Donald Trump. Il prezzo della Playstation 5 in Europa sale quindi ad almeno 500 euro.Nel comunicato ufficiale, l’azienda giapponese ha descritto questa come una «decisione difficile», motivata da un «contesto economico complesso». Il riferimento, seppur implicito, sembra collegarsi alle recenti politiche commerciali statunitensi, che hanno introdotto dazi su numerosi prodotti provenienti dall’estero, inclusi quelli giapponesi. Leggi su Open.online ha annunciato un aumento del 25% del prezzo raccomandato al pubblico della5. L’aumento suggerito da oggi 14 aprile riguarda praticamente l’intero mercato globale, Europa compresa. Ai rivenditori resta la possibilità di proporre prezzi inferiori in caso di promozioni o campagne con sconti. Dalla casa madre giapponese l’indicazione è ormai chiara, soprattuttol’incertezza commerciale in crescita dall’introduzione deidi Donald. Il prezzo della5 in Europa sale quindi ad almeno 500 euro.Nel comunicato ufficiale, l’azienda giapponese ha descritto questa come una «decisione difficile», motivata da un «contesto economico complesso». Il riferimento, seppur implicito, sembra collegarsi alle recenti politiche commerciali statunitensi, che hanno introdottosu numerosi prodotti provenienti dall’estero, inclusi quelli giapponesi.

