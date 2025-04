Catastrofi naturali un nuovo paradigma di sviluppo sostenibile su terremoti e alluvioni il ruolo del Parlamento tra emergenze e prevenzione

naturali: terremoti, frane, alluvioni ed eventi climatici estremi, sono ormai parte di un quadro troppo spesso ricorrente, aggravato dagli effetti sempre più visibili dei cambiamenti climatici. In questo contesto, la prevenzione non è più un’opzione. Ma un’urgenza nazionale.terremoti e alluvioni, il Parlamento al lavoro su prevenzione e mitigazioneNegli ultimi due anni e mezzo, la nostra nazione ha affrontato alcune tra le emergenze ambientali più gravi degli ultimi decenni. La frana di Casamicciola a Ischia, nel novembre 2022, ha provocato vittime e distruzioni in un’area già segnata dal dissesto idrogeologico. Le alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna nel maggio 2023 hanno sommerso interi territori, causato evacuazioni di massa e danneggiato infrastrutture critiche. Secoloditalia.it - Catastrofi naturali, un nuovo paradigma di sviluppo sostenibile su terremoti e alluvioni: il ruolo del Parlamento tra emergenze e prevenzione Leggi su Secoloditalia.it In Italia la bellezza del paesaggio si accompagna a una fragilità strutturale che rende il territorio altamente esposto a rischi, frane,ed eventi climatici estremi, sono ormai parte di un quadro troppo spesso ricorrente, aggravato dagli effetti sempre più visibili dei cambiamenti climatici. In questo contesto, lanon è più un’opzione. Ma un’urgenza nazionale., ilal lavoro sue mitigazioneNegli ultimi due anni e mezzo, la nostra nazione ha affrontato alcune tra leambientali più gravi degli ultimi decenni. La frana di Casamicciola a Ischia, nel novembre 2022, ha provocato vittime e distruzioni in un’area già segnata dal dissesto idrogeologico. Leche hanno colpito l’Emilia-Romagna nel maggio 2023 hanno sommerso interi territori, causato evacuazioni di massa e danneggiato infrastrutture critiche.

Catastrofi naturali, un nuovo paradigma di sviluppo sostenibile su terremoti e alluvioni: il ruolo del Parlamento tra emergenze e prevenzione. La Santa Sede all'Onu: un nuovo paradigma per i Paesi a medio-reddito. La Germania verso il riarmo: l’approvazione della nuova modifica costituzionale -. Uno "spartito" per la complessità. Intervista al prof. Ugo Morelli. Polizze: solo il 6% delle abitazioni in Italia è coperto da rischi di catastrofi naturali. ALLEANZA, DA OGGI LA PROTEZIONE DELLA CASA SI ESTENDE ANCHE AL FOTOVOLTAICO. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta quifinanza.it: Ue, piano comune contro guerra e catastrofi naturali: “Scorte per 72 ore” - Tra queste rientra il nuovo Piano Ue contro la guerra e le catastrofi naturali, da intendersi come una vera e propria strategia che i civili e gli Stati membri dovranno applicare in caso di crisi. Nel ...

Riporta informazione.it: Ue, piano comune contro guerra e catastrofi naturali: “Scorte per 72 ore” - Tra queste rientra il nuovo Piano Ue contro la guerra e le catastrofi naturali, da intendersi come una vera e propria strategia che i civili e gli Stati membri dovranno applicare in caso di crisi.

Scrive startupitalia.eu: Obbligo delle polizze contro catastrofi naturali dal 31 marzo. Cosa sappiamo sul rinvio allo studio del governo per le aziende - Mancano pochi giorni alla scadenza per le imprese che, per legge, devono stipulare una polizza assicurativa – la cosiddetta Cat Nat – per tutelarsi in caso di danni provocati da catastrofi naturali.