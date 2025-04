Ilfattoquotidiano.it - Il recupero muscolare è la nuova ossessione del fitness: ecco perché è importante quanto l’allenamento e le tecniche da provare

Complice la bella stagione in arrivo cresce la voglia di fare sport, in palestra o all’aperto. Ma in qualsiasi attività c’è un errore da non fare: saltare la fase di. Spesso infatti, presi dalla fretta, tendiamo a chiudere il workout in modo brusco e a fiondarci negli spogliatoi, senza la parte di defaticamento. Ma alla lunga è controproducente: l’attività fisica da sola non rende più veloci o più forti,i cambiamenti avvengono quando i tessuti si riparano.Ilattivo e ilpassivo dopo il workoutEsistono due tipologie di: ilattivo (come una passeggiata o una sessione di yoga) e quello passivo, che comprende tutte le attività che si fanno per prevenire il dolore e aiutare i muscoli a recuperare il più rapidamente possibile, è il più classico e prevede una pausa più o meno lunga tra un allenamento e un altro e ha l’obiettivo di cercare di rilassare il più possibile le parti del corpo appena allenate.