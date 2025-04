Quotidiano.net - Processo a Meta: in discussione lo 'spezzatino' di Instagram e WhatsApp

Ilè iniziato. I legali del governo hanno spiegato al giudice che sarebbe necessario uno '' della società, accusata di aver illegalmente monopolizzato il mercato dei social media con le acquisizioni di. "Per più di 100 anni, la politica americana ha insistito sul fatto che le aziende devono competere se vogliono avere successo. Il motivo per cui siamo qui è cheha violato questo", ha detto il legale della Federal Trade Commission, Daniel Matheson. Se il governo dovesse prevalere, ci sarà con molta probabilità lo spinoff di. Ildovrebbe durare due mesi e vedere salire sul banco dei testimoni, forse già in settimana, l'amministratore delegato, Mark Zuckerberg, e l'ex manager Sheryl Sandberg.