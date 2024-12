Quotidiano.net - Damiano David: “Ho paura di cadere nelle trappole della fama. Mi è già successo”

Roma, 26 dicembre 2024 – "Hodi. Ce ne sono così tante. Credo che il segreto, in questo lavoro, sia la coerenza. So chi sono come artista e, se questo album fa flop, non sarà un verdetto sul mio talento: significherà solo che era il momento sbagliato”. Lo ha raccontato in una lunga l’intervista a Vogue Italia. L’ex frontman dei Maneskin è il protagonista del primo numero del 2025 e, nell’intervista al premio Pulitzer Andrew Sean Greer, si racconta senza remore, parlando anchenuova vita a Los Angeles, città in cui si è trasferito per realizzare l'album da solista in uscita nel 2025 e a cui seguirà un tour mondiale.ha parlato per la prima del suo trasferimento a Los Angeles per realizzare il nuovo album: "All'inizio, è stato davvero spaventoso.