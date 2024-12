Liberoquotidiano.it - Clamorosa Loredana Bertè, cos'ha regalato per Natale alla sua manager: un caso senza precedenti

Atto di generosità da parte di. L'11 dicembre scorso nello studio del commercialista Pietro Carioti di Monza la cantante ha deciso di fare un sostanziale regalo diche la segue ormai da lungo tempo, Francesca Losappio. Quale?ha vendutosuala sua quota del 50 per cento nella Bandabebè srl, l'etichetta proprietaria del sitoberte.it, che la cantante per altro ha guidato per molti anni, essendone stata presidente dal 2015. Con questa transazioneè uscita del tutto dal capitale, mentre la suaFrancesca controlla ora l'85 per cento della Bandabebè srl. Il tuttomodica cifra di 12mila euro. Un vero e proprio regalo. D'altronde la Bandabebè srl nell'ultimo bilancio approvato, relativo al 2023, ha fatturato 418.