Linkiesta.it - Mousse al cioccolato vegana

Ingredienti:– 300 g tofu setoso (lo trovate nei negozi specializzati oppure online)– 150 gfondente– 2 cucchiai di sciroppo d'acero– nocciole o mandorle a piacerePreparazione:Fondete a bagnomaria il, e appena sarà completamente sciolto frullatelo con lo sciroppo e il tofu con un frullatore a immersione.Lasciar raffreddare in frigo e poi servite lain piccole coppette, completando se volete con una spolverata di nocciole o mandorle tritate.