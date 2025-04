Mistermovie.it - Ari Aster torna con Eddington: svelati il primo poster e una nuova immagine del film

Dopo il percorso intrapreso con titoli come Hereditary, Midsommar e Beau Is Afraid, Ariè pronto a presentare al pubblico la suaopera cinematografica:. Il, ancora avvolto da un alone di mistero, farà il suo debutto ufficiale al prossimo Festival di Cannes, in programma dal 13 al 24 maggio 2025. In attesa di ulteriori dettagli, A24 ha condiviso ilufficiale e una foto inedita dal set.Una trama ancora segreta ma con indizi significativiLe informazioni sulla storia restano limitate, ma alcune anticipazioni iniziano a emergere. Secondo quanto riportato da Variety,dovrebbe seguire le vicende di uno sceriffo di una cittadina del New Mexico, un personaggio mosso da grandi ambizioni in un contesto sociale segnato da instabilità.Un dettaglio rilevante viene dallo slogan presente sul: “Hindsight is 2020”.