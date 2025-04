The Couple richiama Antonino Spinalbese per il suo comportamento | avete visto cosa ha fatto?

Dopo l'intensità emotiva del Grande Fratello, The Couple – nuovo reality di Canale 5 – sembrava voler puntare su un'atmosfera più soft e meno sopra le righe. E in effetti i concorrenti in gara appaiono più tranquilli e riflessivi, con dinamiche molto meno caotiche rispetto ai "fratelli maggiori" del loft di Cinecittà.Tuttavia, anche in un contesto più sobrio c'è chi riesce a movimentare le acque. Antonino Spinalbese, ex gieffino e volto amatissimo sui social, nelle ultime ore è finito nel mirino degli autori per alcune uscite piuttosto discutibili. Nulla di grave, certo, ma abbastanza da meritarsi due richiami formali a distanza di poche ore.Antonino Spinalbese richiamato dagli autori di The Couple: ecco cosa ha fattoNelle ultime ore nella casa di The Couple, Antonino Spinalbese è stato protagonista di un paio di momenti che non sono passati inosservati.

