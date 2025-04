Novanta giorni per rifare la Ue

Ilgiornale.it - Novanta giorni per rifare la Ue Leggi su Ilgiornale.it Con la sospensione dei dazi Trump fornisce all’Europa l’occasione per ripartire, correggere i suoi errori e mettersi finalmente in corsa nel nuovo scenario mondiale. Speriamo di coglierla

Novanta giorni per rifare la Ue.

L'Ue sospende per 90 giorni i dazi contro gli Usa: cosa cambia ora - L'Ue ha deciso di sospendere per novanta giorni i dazi decisi ieri contro i prodotti americani. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Con ... (msn.com)

L'Ue sceglie la calma e mette in pausa per le contromisure per 90 giorni. Ma i dazi fanno già male - Niente finora ha convinto Trump ad astenersi dalla guerra commerciale o a entrare in una discussione su come raggiungere una soluzione negoziata, nonostante la buona volontà della Commissione. Ma i me ... (ilfoglio.it)