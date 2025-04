Oasport.it - MXGP, grande attesa per il GP del Trentino: il ritorno di Cairoli e Gajser contro Febvre per il titolo

Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale di motocross 2025 e si prepara per la seconda, ed ultima, tappa consecutiva in Italia. Dopo aver gareggiato a Riola Sardo nello scorso fine settimana, lasi trasferisce a Pietramurata per il Gran Premio del.Siamo pronti per vivere il quinto appuntamento della stagione 2025 che racchiuderà in sé spunti di interesse a non finire, sia dal punto di vista della corsa al, sia per unche ha del clamoroso e del sensazionale. Stiamo parlando, ovviamente, del nove volte campione del mondo Tony.La leggenda del motocross, infatti, sarà al via della gara di Pietramurata in sostituzione di Mattia Guadagnini (ancora infortunato) e ci regalerà emozioni a non finire. Il fuoriclasse siciliano, nonostante i 39 anni, non ha certo perso la voglia di divertirsi in moto e proverà a stupire per l’ennesima volta nella sua splendida carriera.