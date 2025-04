361magazine.com - Ilaria Sula, Mark Samson aiutato da qualcuno per trasportare il cadavere

Leggi su 361magazine.com

Da capire chi sarebbe stato coinvoltoSi infittisce il caso dell’omicidio di. La ragazza di 22 anni è stata uccisa daex reo confesso. Se, intanto, è stato appurato il coinvolgimento della madre, ora ci si chiede se anche altre persone lo abbiano.Stando a tracce di sangue trovate su un paio di scarpe,e si pensa al padre, lo avrebbee portare via il, messo in una macchina e poi in una valigia.Inizialmente,ha detto: «L’ho uccisa al mattino quando i miei non erano in casa».Un amico ha detto: «Quando l’ho visto quella sera sembrava preoccupato della sua auto, non voleva lasciarla incustodita. Ma per il resto era tranquillo. So che in passato aveva seguitoper controllarla». A dirlo al Messaggero, Maher Abouzeid, coinvolto nelle indagini così come Kevin Caraig che per alcune sere avrebbe dormito dall’amico.