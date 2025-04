Ilrestodelcarlino.it - Cesare Faldini del Rizzoli spiega la lombalgia: i rimedi per il mal di schiena

Bologna, 11 aprile 2025 – Laè una patologia diffusa, a cui però spesso si poneo in maniera impropria. A dare i giusti consigli in merito, ospite nei giorni scorsi della trasmissione di Rai3 Elisir, è il professor, direttore della clinica ortopedica 1 dell'Istitutodi Bologna.: un dolore che può essere confuso Le cause della: la diagnosi Come intervenire in caso diQuando è consigliabile un intervento chirurgico: un dolore che può essere confuso “Spesso ci si accorge –il professor– di avere forti dolori posteriori, ai lati della colonna vertebrale, nella zona dei fianchi, detta anche dei lombi. Tipicamente vi è un senso di blocco, di rigidità, di difficoltà a piegarsi in avanti.