I soldi sono tutto quello che volete non vi importa niente degli esseri umani Andate via | Justin Bieber furibondo contro i paparazzi – Video

Solo qualche giorno fa, secondo il Mirror, la preoccupazione di sua moglie, Haley, era tale da chieder e agli amici di “pregare per lui”. Eoggi è sui siti di mezzo mondo, ripreso da alcunimentre perde la pazienza. Cosa accade? I fotografiassiepati fuori da un locale, la popstar esce, loro gli dicono ‘buongiorno’ e lui inizia a gridare: “Quale buongiorno?!, ecco cosa interessa a voi.vene via di qui. Iciò che. Non vi. Non vi interessa delle persone, voi pensate solo aied èche cercate”.Parole che indicano un’innegabile stato di sofferenza, confermato anche da una fonte vicina a Bierber e alla moglie al tabloid britannico: “È in una spirale. È maniacale, non dorme, mangia pochissimo, manda messaggi frenetici nel cuore della notte.