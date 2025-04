Quaranta migranti trasferiti in Albania | nave Libra partita dal porto di Brindisi

Brindisi - Il viaggio verso l’Albania è iniziato. nave Libra ha mollato gli ormeggi intorno alle ore 8.45 di oggi (venerdì 11 aprile) dalla banchina Carbonifera, nel seno di Levante. A bordo si trovavano circa 40 migranti di diverse nazionalità, perlopiù provenienti dall’Africa, destinati al. Brindisireport.it - Quaranta migranti trasferiti in Albania: nave Libra partita dal porto di Brindisi Leggi su Brindisireport.it - Il viaggio verso l’è iniziato.ha mollato gli ormeggi intorno alle ore 8.45 di oggi (venerdì 11 aprile) dalla banchina Carbonifera, nel seno di Levante. A bordo si trovavano circa 40di diverse nazionalità, perlopiù provenienti dall’Africa, destinati al.

