Cina yuan si svaluta ai minimi dal 2007 per sostenere l' export; nuove tariffe Usa e deflazione aumentano le pressioni sull' economia

yuan cinese ha raggiunto il livello più basso dal 2007 nei confronti del dollaro statunitense mentre la Banca Popolare Cinese continua a rivedere le previsioni sul cambio che questa mattina si attesta a quota 7,213 Cina, lo yuan si svaluta ai minimi dal 2007 per sostenere l'export, ma defl Ilgiornaleditalia.it - Cina, yuan si svaluta ai minimi dal 2007 per sostenere l'export; nuove tariffe Usa e deflazione aumentano le pressioni sull'economia Leggi su Ilgiornaleditalia.it Locinese ha raggiunto il livello più basso dalnei confronti del dollaro statunitense mentre la Banca Popolare Cinese continua a rivedere le previsioni sul cambio che questa mattina si attesta a quota 7,213, losiaidalperl', ma defl

Cina, lo yuan si svaluta ai minimi dal 2007 in mezzo alla guerra commerciale. La svalutazione dello yuan può essere l'arma per difendersi da Washington. La Cina svaluta lo yuan con cautela per difendersi dai dazi. Ecco perché e le conseguenze a lungo termine. La banca centrale svaluta leggermente lo yuan e mette soldi nelle borse. Sui dazi la Cina sfida gli Usa: "Combatteremo a oltranza", la mossa a sorpresa spiazza la Casa Bianca. La Cina pensa di svalutare lo yuan, dollaro ai minimi da 6 mesi ed euro in rialzo: cosa succede alle valute con i dazi Usa. Ne parlano su altre fonti

Cina, lo yuan si svaluta ai minimi dal 2007 in mezzo alla guerra commerciale - (Teleborsa) - Lo yuan cinese ha toccato il minimo rispetto al dollaro dalla crisi finanziaria globale, ovvero da fine 2007, con la banca centrale cinese che ha tagliato le previsioni per il cambio per ... (finanza.repubblica.it)

Cina svaluta lo yuan ai minimi dal 2007: rischio per la crescita economica - Lo yuan scende ai minimi storici sul dollaro mentre la Cina cerca di sostenere l'export in risposta ai dazi Usa. (msn.com)

La svalutazione dello yuan può essere l'arma per difendersi da Washington - La guerra dei dazi si sta restringendo a un conflitto che sembra sempre più simile a una nuova guerra fredda. Quella tra Usa e Cina. La prima conferma è arrivata nella serata europea del 9 aprile, qua ... (msn.com)