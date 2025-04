Niente click day per il bonus elettrodomestici 2025 sconto diretto alla cassa

bonus elettrodomestici 2025 è finalmente pronto a partire con regole semplificate e senza il temuto click day. Dopo mesi di attesa, il Governo ha chiarito le modalità di accesso all’incentivo destinato a chi acquista nuovi apparecchi a basso consumo energetico, puntando a sostenere le famiglie e il settore produttivo italiano con una procedura immediata.Addio click day: il bonus si applica direttamente in cassaIl bonus elettrodomestici 2025 rinuncia del tutto al meccanismo del click day. Non è necessario registrarsi online né accedere a piattaforme telematiche in una data prestabilita. L’agevolazione arriva direttamente al momento dell’acquisto, con uno sconto immediato applicato dal rivenditore.In pratica, il venditore applicherà uno sconto sul prezzo del nuovo elettrodomestico, e successivamente recupererà l’importo come credito d’imposta dallo Stato. Quifinanza.it - Niente click day per il bonus elettrodomestici 2025, sconto diretto alla cassa Leggi su Quifinanza.it Ilè finalmente pronto a partire con regole semplificate e senza il temutoday. Dopo mesi di attesa, il Governo ha chiarito le modalità di accesso all’incentivo destinato a chi acquista nuovi apparecchi a basso consumo energetico, puntando a sostenere le famiglie e il settore produttivo italiano con una procedura immediata.Addioday: ilsi applica direttamente inIlrinuncia del tutto al meccanismo delday. Non è necessario registrarsi online né accedere a piattaforme telematiche in una data prestabilita. L’agevolazione arriva direttamente al momento dell’acquisto, con unoimmediato applicato dal rivenditore.In pratica, il venditore applicherà unosul prezzo del nuovo elettrodomestico, e successivamente recupererà l’importo come credito d’imposta dallo Stato.

