Internews24.com - Infortunio Dumfries, l’olandese vicino al rientro? Può tornare per quella partita

Leggi su Internews24.com

di Redazioneal? Puòper. I dettagli sulle sue condizioniCosi la Gazzetta dello Sport su le ultime in casa Inter:VERSO INTER CAGLIARI– «Dimarco si è allenato per buona parte della seduta in gruppo, lo stesso farà oggi Taremi: entrambi saranno a disposizione di Inzaghi domani contro il Cagliari. Ma se per l’iraniano è scontata la panchina, sul mancino il tecnico deve ancora prendere una decisione: possibile che parta dall’inizio, salvo poi uscire nella ripresa. Molti dubbi di formazione, in ogni reparto. Inzaghi ha bisogno di gestire le energie. In attacco sembra sicuro di un posto Correa:a lui favorito Lautaro, con Arnautovic pronto a subentrare e Thuram a tirare il fiato in panchina. Ballottaggio aperto in fascia destra: Darmian deve riposare, può debuttare dal primo minuto Zalewski.