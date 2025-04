Salerno non si ferma ad alt dei carabinieri | ferito in sparatoria

ferito in una sparatoria con i carabinieri avvenuta sull’autostrada A2 all’altezza dello svincolo di Atena Lucana, in provincia di Salerno. L’uomo viaggiava a bordo di un’auto, poi risultata rubata, insieme ad altre due persone. I tre non si sono fermati all’alt al posto di blocco dei carabinieri e hanno tentato la fuga. Ne è nato un conflitto a fuoco durante il quale uno dei fuggitivi, uno straniero di 40 anni, è rimasto ferito. Ricoverato all’ospedale di Polla, è in gravi condizioni. Gli altri due uomini che viaggiavano a bordo dell’auto sono stati fermati. Anas informa che le rampe d’ingresso ed uscita dello svincolo di Atena Lucana, dal km 86,913 al km 87,092, sono state chiuse in entrambe le direzioni per accertamenti di polizia giudiziaria. Lapresse.it - Salerno, non si ferma ad alt dei carabinieri: ferito in sparatoria Leggi su Lapresse.it Un uomo è rimasto gravementein unacon iavvenuta sull’autostrada A2 all’altezza dello svincolo di Atena Lucana, in provincia di. L’uomo viaggiava a bordo di un’auto, poi risultata rubata, insieme ad altre due persone. I tre non si sonoti all’alt al posto di blocco deie hanno tentato la fuga. Ne è nato un conflitto a fuoco durante il quale uno dei fuggitivi, uno straniero di 40 anni, è rimasto. Ricoverato all’ospedale di Polla, è in gravi condizioni. Gli altri due uomini che viaggiavano a bordo dell’auto sono statiti. Anas informa che le rampe d’ingresso ed uscita dello svincolo di Atena Lucana, dal km 86,913 al km 87,092, sono state chiuse in entrambe le direzioni per accertamenti di polizia giudiziaria.

Salerno, non si ferma ad alt dei carabinieri: ferito in sparatoria - LaPresse. Ruba un'auto, non si ferma a un posto di blocco e ferisce 2 carabinieri: arrestato. Basket B nazionale / La Ristopro non si ferma: battuta in rimonta Salerno 68-66. AGROPOLI, LAVORI A SAN FRANCESCO: EUROPA VERDE SALERNO CHIEDE CHIAREZZA E TRASPARENZA. Non si ferma al posto di blocco e si schianta contro le altre auto: 40enne in carcere. A2 M – la Lazio si ferma a Salerno. Ne parlano su altre fonti

Salerno, non si ferma ad alt dei carabinieri: ferito in sparatoria - Un uomo è rimasto gravemente ferito in una sparatoria con i Carabinieri avvenuta sull’autostrada A2 all’altezza dello svincolo di Atena Lucana, in provincia di Salerno. L’uomo viaggiava a bordo di un’ ... (msn.com)

Atena Lucana (Salerno), non si fermano all'alt: sospetto ladro ferito in sparatoria - Un uomo è rimasto ferito gravemente in una sparatoria con i carabinieri in prossimità dello svincolo autostradale di Atena Lucana (Salerno). Insieme con altri due, viaggiava su un veicolo risultato ru ... (msn.com)

Salerno, fermati tre scafisti. Il questore: "Viaggio che parte da tremila euro" - Ieri l'approdo dell'Aita Mari con 108 migranti, tre egiziani accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ... (rainews.it)