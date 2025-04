‘Ascoltare oltre le parole’ il viaggio nei cinque sensi tra arte cultura e solidarietà

Leggi su Bergamonews.it

Dopo il successo dello scorso anno, ritorna ilattraverso iproposto da Sacchi&Associati srl: è tutto pronto per il secondo diappuntamenti che fonderannole parole‘ sarà il titolo dell’evento di quest’anno.Una tre giorni, dal 23 al 25 maggio, che vedrà come quartier generale l’oratorio di Bolgare, nei pressi della sede di Sacchi&Associati Srl (società tra avvocati che si occupa di varie branche del settore giuridico).Ma di cosa si tratta? “E’ un percorso che si sviluppa sull’arco dianni e propone di indagare i nostri, andandoil dato sensoriale – spiega il socio fondatore Silvano Sacchi -. Chiediamo alle persone di mettersi in gioco, facendolo con associazioni che si occupano di garantire assistenza e supporto a chi ha delle fragilità”.