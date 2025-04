Tiro a volo CdM ISSF | Sessa Valeri bronzo nel trap mixed

Leggi su Sportface.it

In archivio la prima prova di Coppa del Mondo di. A Buenos Aires (Argentina) medaglia dicentrata dall’Italia nelTeam di Fossa Olimpica. Sul gradino più basso del podio salgono Erica(Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA) e Diego(Marina Militare) di Artena (RM). Meglio di loro solo la coppia mista di Taipei Liu(Yang, oro con 45/50 +5, e quella australiana Smith/Iles, d’argento con 45/50 +4. Concluse le qualificazioni con il punteggio di 143/150, i due azzurri hanno spareggiato con altri tre coppie miste per un posto nel medal match per l’oro e l’argento e due per quello dele quarto posto. Con +3 hanno duellato con i kazaki Aizhan Dosmagambetova e Alisher Aisalbayev nel bronze medal match, meritandosi la medaglia con un netto 44/50 a 38/50.