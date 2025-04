Anteprima24.it - Rapinatori in fuga, conflitto a fuoco con i Carabinieri: chiuso lo svincolo di Atena Lucana sull’A2 per i rilievi

Tempo di lettura: < 1 minutoSono ancora chiusi gli svincoli didell'A2 dove è avvenuto uno scontro atrae presuntiche avevano compiuto da poco un colpo nella Val d'Agri. L'auto, intorno alle 4,30, con bordo i ladri non si è fermata al posto di blocco e iavrebbero esploso dei colpi. Un uomo di quarant'anni è stato ferito ed è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Curti di Polla. Al momento sono ancora in corso alcuni. Sul posto con le pattuglie vigili urbani, chiamati a contribuire per la gestione della viabilità, anche il Sindaco di, Luigi Vertucci.IN AGGIORNAMENTO